BDP dokunulmazlıklar kalkarsa ne yapaca?

BDP, dokunulmazlıklarının kaldırılması durumunda yeni anayasa çalışmalarını yürüten uzlaşma komisyonunu bırakacağı iddia edildi.

Şemdinli’de PKK’lılarla karşılaşma görüntüleri üzerine dokuz BDP’li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması tartışması, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında siyasetin gündemini de belirleyecek.

Radikal gazetesinin haberine göre; BDP milletvekillerinin ‘dokunulmazlığının kaldırılmas’ı durumunda yeni anayasa çalışmaları için kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalkacak.

Yaz boyunca PKK'nın eylemelerinin tırmanması ve hükümetin güvenlik önlemlerini arttırması Kürt sorununu çözümsüzlüğe itti. BDP’lilerin Hakkâri yakınlarında PKK’lı bir grupla ‘kucaklaşma’ görüntüleriyse siyasette ‘dokunulmazlık’ tartışmasını başlattı. MHP, geçen haftalarda ‘yasama dokunulmazlığı’na sınırlama önerisi getirdi. MHP’nin Anayasanın 83. maddesinin 2 ve 3. fıkralarının “Suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça hakkında gözaltına alınma ve arama kararı verilemez, tutuklanamaz. Ağır cezayı gerektiren suç üstü ve terör eylemlerine katılma ve terörü destekleme halleri ile anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır” şeklinde oldu.



AKP, dokunmaya sıcak



MHP’nin anaysada değişiklik talebine AKP , hem ‘terör’ tanımının net olmaması hem de tutuklu milletvekillerine tahliye yolunu açabileceği’ endişesiyle sıcak bakmadı. Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nca ele alınmasının daha doğru olacağını düşünen AKP , hakkında ‘teröre yardım’ konusunda fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını gündemine aldı. Başbakan Erdoğan da, 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. İktidar partisinin içtüzük hükümlerini işleterek ‘terör konulu’ dokunulmazlık dosyalarını Genel Kurul gündemine getireceği ifade edildi. MHP de buna tam destek verdi. Öneriye ‘temkinli’ yaklaşan CHP ise dokunulmazlıkların ‘kürsü’ ile sınırlandırılması görüşünü dile getirdi.



Samimiyet sorgusu



BDP’lilerin kendi içlerinde yaptığı değerlendirmede; Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP, MHP ve CHP’li üyelerin son günlerde kendilerine karşı birleştiğini ve BDP’yi yalnızlaştırmaya çalıştığını belirterek, dokunulmazlıkların kaldırılması durumunda, yeni anayasa çalışmasının samimiyetinin de tartışmalı hale geleceğini ve bu çalışmayı sürdürmenin anlamsız olacağını vurguladıkları öğrenildi. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik girişimler üzerine Uzlaşma Komisyonu’nun BDP’li üyeleri ve parti yöneticileri konuyu değerlendirdi. BDP’de dokunulmazlıkların kaldırılması durumunda komisyon masasından çekilme eğilimi ağırlık kazandı.



Kamu hizmetinde türbana vize çıkmadı



TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu provokatör kavgasına sahne oldu. Yazım Alt Komisyonu’nda siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili madde yeniden ele alınırken, partilerin kapatılmasında siyasetin de söz sahibi olmasını savunan BDP’li Sırrı Süreyya Önder, ‘görüşünü çarpıttığını’ söylediği CHP’li Süheyl Batum’u provokatörlükle suçlayarak üzerine yürüdü. Toplantıya ‘kamu hizmetine girme hakkı’ maddesi görüşülürken, kamu hizmetinde türbana yeşil ışık yakılmadı. BDP ’nin şu önerisi ise yeni anayasa maddesine eklendi: “Görevin getirdiği nitelikler saklı kalmak kaydıyla cinsiyetler arası eşitlik ilkesi gözetilir.”



Süreç nasıl işleyecek?



Dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da, 5 üyeli bir hazırlık komisyonu oluşturuluyor. Bu komisyon kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinliyor. En geç bir ay içinde raporunu hazırlıyor. Bu rapor da Karma Komisyon’da bir ayda sonuçlandırılıyor. Hazırlanan rapor, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel Kurul’da okunuyor. On gün zarfında bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse kesinleşiyor. Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya itiraz edilmişse Genel Kurul’da görüşülüyor. Genel Kurul’da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yargılanmasına devam ediliyor.



Hangi parti ne istiyor?



MHP : Dokunulmazlığı ‘suç üstü’ halleri dışında ‘ terör eylemlerine katılma ve terörü destekleme halleri’yle sınırlandırılmasını istiyor.

AKP : Hakkında ‘teröre yardım’dan fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını gündemine aldı. ‘İfade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilebilecek dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılmaması gerektiği görüşünde.

CHP : Dokunulmazlıkların ‘kürsü’yle sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.

BDP : Meclis’teki 735 dokunulmazlık dosyasından 581’i BDP ’lilere ait. BDP , ‘Tüm dokunulmazlıklar kalksın’ diyor.