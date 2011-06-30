BDP destekli vekil adayı İsa Gürbüz tutuklandı

T24- BDP destekli Elazığ bağımsız milletvekili adayı İsa Gürbüz, iki gün süren sorgusunun ardından, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ekin Karaca'nın Bianet'te yayımlanan haberine göre, Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından veto edilen Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku Elazığ Milletvekili Adayı İsa Gürbüz, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

28 Haziran'da gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Karakoçan İlçe Başkanı İsa Gürbüz beraberindeki dört kişiyle birlikte Elazığ Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı.

Sorgunun ardından üç kişi serbest bırakılırken İsa Gürbüz ve Sabri Acar, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.





'Örgüt faaliyetlerini organize etmekle suçluyorlar'





Bianet'e açıklama yapan İsa Gürbüz'ün avukatı Sıddık Karagöz, müvekkili sorguya çağrıldığında soruşturmanın 2010'dan bu yana sürdüğünü öğrendiklerini söyledi.

Bir yıl boyunca İsa Gürbüz'ün ve diğer sanıkların tüm telefon konuşmalarının dinlenerek kaydedildiğini ifade eden Karagöz, ayrıca gizli takip yapılarak fotoğraf ve videolar çekildiğini ifade etti.

Yapılan takip sonucunda, İsa Gürbüz'ün ölen PKK üyelerinin ailelerine taziye ziyaretlerine bulunması, cenaze törenlerine katılması ve çeşitli basın açıklaması ve yürüyüşlerde yer almış olmasının "örgüt üyeliği" kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Karagöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Telefon görüşmelerinde şiddet içeren herhangi bir ifade yok. Mesela bir basın açıklaması yapılacak; İsa Gürbüz, BDP Karakoçan İlçe Başkanı olarak üyeleri arayarak 'şu saatte, şurada basın açıklaması yapılacak' veya 'şurada yürüyüş yapılacak' demiş. Bunun dışında öldürülen PKK üyelerinin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunduğunu ve cenazelere katıldığını tespit etmişler. Buradan yola çıkan emniyet birimleri, Gürbüz'ü örgüt faaliyetlerini organize etmekle suçluyorlar."