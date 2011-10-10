-BDP de komisyona üye verecek ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler, Uzlaşma Komisyonu'nun ön şartsız olarak kurulması ve görevine başlaması konusunda mutabık olmuşlardır'' dedi. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti heyeti BDP Genel Merkezini ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, bugünkü ziyaretle TBMM'de grupta bulunan partilerle yapmayı planladıkları görüşmeleri tamamladıklarını bildirdi. BDP'nin de yeni anayasa yapılması konusunda isteği olduğunu ifade eden Çelik, siyasi partilerin ön şartsız olarak Uzlaşma Komisyonu'na üye vermesi ve komisyonun kendi gündemine sahip olarak çalışmalarını yapması konusunda BDP'nin de aynı görüşü paylaştığını söyledi. Halkın gündeminde de yeni anayasa yapılması olduğunu belirten Çelik, seçim kampanyaları sırasında da bunun zaman zaman tek gündem olduğunu anımsattı. ''Burada temel zemin yüce Meclistir. Yüce meclisin dışında hiç bir mekanizmanın, hiç bir paralel meclisin kurulmasına ihtiyaç yoktur'' diyen Çelik, yeni anayasa yapılması konusunda meşruiyet ve kurucu iradenin meclise ait olduğunun altını çizdi. Çelik, meclisin milletten aldığı yetkiyle kuracağı Uzlaşma Komisyonu vasıtası ile yeni anayasayı gerçekleştireceğinin söyledi. ''Yeni anayasanın içeriği ile ilgili bir tartışmanın içerisine girmedik çünkü o Uzlaşma Komisyonu'na aittir'' görüşünü dile getiren Çelik, komisyondaki üyeler vasıtası ile siyasi partilerin görüşlerini dile getireceklerini belirtti. Çelik, ''Esas olan şudur; Türkiye artık yeni bir Türkiye'dir, bambaşka bir Türkiye'dir. Demokratik hak ve özgürlüklerin standartlarının yükseltilmesi bakımından, dış politikadaki etkisi bakımından, dünyanın sayılı ekonomilerinin arasına girmiş olması bakımından bu Türkiye'nin geleceğe yürüyüşündeki kodlarının da çağdaş ve evrensel normlara uygun olması lazımdır'' diye konuştu. Türkiye'nin 150 yıllık bir anayasa tecrübesine sahip olduğunu, bu zenginliğin içerisinden evrensel anayasa tecrübesini de dikkate alarak Uzlaşma Komisyonu'na gerekli desteği vereceklerini anlatan Çelik, Türkiye'nin 1924'den bu yana ilk sivil ve doğrudan halkın katılımı ile ilk anayasasını yapacağını vurguladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde tam mutabık olduğumuz başka bir konu; sadece uzmanların yaptığı çalışmalarla kayıtlı olmayan doğrudan halkın görüşünü alan mekanizmaların kurulması gerektiğidir. Bu konuda her siyasi parti, bütün vatandaşlarımızın görüşünün alınacağı şekilde hangi mekanizmaların kurulması gerektiğine dair tekliflerini uzlaşma komisyonuna bildirecektir. Uzlaşma Komisyonu bunları değerlendirecektir.'' Halkın yeni anayasa yapılması konusunda meclise yetki vererek şereflendirdiğini anlatan Çelik, bu şerefi meclisteki ve meclis dışındaki siyasi partilerin, anayasa çalışma gruplarının, sivil toplum örgütlerinin, ''sözü olan herkesin'' bu mekanizmaya katılarak paylaşacağını ifade etti. Çelik, kendi görüşme sürecinin tamamlandığını ancak Uzlaşma Komisyonu'nun bütün STK'ları, Meclis dışındaki partileri ve diğer grupları dinleyebileceğini söyledi. Ömer Çelik, bir soru üzerine, içeride bir araya gelmiş olmanın vesilesi ile pek çok konunun konuşulduğunu ve paylaşıldığını ancak ''Yeni anayasa ile ilgili olarak Uzlaşma Komisyonu'nun ön şartsız toplanması gerektiği konusunda tam bir mutabakat ortaya çıkmıştır. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler, Uzlaşma Komisyonu'nun ön şartsız olarak kurulması ve görevine başlaması konusunda mutabık olmuşlardır'' dedi.