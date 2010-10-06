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Politika

BDP DE "HEMEN ANAYASA" DEDİ TBMM (A.A) 

06 Ekim 2010 15:10

-BDP DE "HEMEN ANAYASA" DEDİ TBMM (A.A) - 06.10.2010 - BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, ''yeni anayasayı seçim sonrasına ertelemenin samimiyetsizlik olacağını'' öne sürdü. Yıldız, beraberinde partisinin bazı milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, referandumda AK Parti'nin ''evet'', CHP'nin ''hayır'', BDP'nin ise ''boykot'' çağrısında bulunduğunu anımsattı. Yıldız, referandumda çıkan sonuca bakıldığında, ''evet''  diyenlerin, ''hayır'' diyenlerin ya da ''boykot'' edenlerin buluştuğu ortak noktanın, yeni bir anayasa olduğunun görüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Meclisin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada bu değişikliğin önemini vurguladığını belirten Yıldız, ''Toplumda oluşan bu kadar olumlu havaya rağmen yeni anayasayı seçim sonrasına ertelemek samimiyetsizliktir'' dedi. Bazı sivil toplum örgütlerince daha önce hazırlanan anayasa taslaklarını gösteren Yıldız, bu taslakların, Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçuları tarafından hazırlandığını ifade etti.  Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, televizyon kanallarındaki bazı dizilerin, Kürtleri topluma düşman olarak gösterdiğini, toplumu tekleştirmeye çalıştığını iddia etti. Yıldız, söz konusu dizilerle ilgili RTÜK'e başvuracaklarını söyledi.

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