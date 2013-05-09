BDP: Cezaevinde 411 hasta tutuklu ve hükümlü var. 230’u ölümle karşı karşıya

Hülya Karabağlı / ANKARA



BDP İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, Meclis’te düzenledikleri ortak basın toplantısında cezaevlerinde 411 ağır hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu, bunlardan 230’nun her an ölümle karşı karşı olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi’nde tuvalette patlamasından sorumlu tutulan tutuklu üniversite öğrencisi Uğur Tekdal’ın 40 kiloya düştüğüne dikkat çekildi. Tüzel, “Uğur, ayakta duramayacak bir halde” dedi. Tüzel, son üç ayda cezaevlerinde ağır hasta üç tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini söyledi. Sebahat Tuncel, yargıda Kürtlere karşı ön yargı olduğunu söyleyen Tuncel, “ Adalet olmazsa barış da olmaz” dedi.