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Politika

BDP: Cezaevinde 411 hasta tutuklu ve hükümlü var. 230’u ölümle karşı karşıya

Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, düzenledikleri ortak basın toplantısında , son üç ayda ağır hasta üç tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini söyledi

09 Mayıs 2013 19:27

Hülya Karabağlı / ANKARA


BDP İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, Meclis’te düzenledikleri  ortak basın toplantısında cezaevlerinde 411 ağır hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu, bunlardan 230’nun her an ölümle karşı karşı olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi’nde tuvalette patlamasından sorumlu tutulan tutuklu üniversite öğrencisi Uğur Tekdal’ın 40 kiloya düştüğüne dikkat çekildi. Tüzel, “Uğur,  ayakta duramayacak bir halde” dedi. Tüzel, son üç ayda cezaevlerinde  ağır hasta üç tutuklu ve hükümlünün  hayatını  kaybettiğini söyledi. Sebahat Tuncel,   yargıda Kürtlere karşı ön yargı olduğunu söyleyen Tuncel, “ Adalet olmazsa barış da olmaz” dedi.

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