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BDP çadırına TOMA ile müdahele edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, BDP'liler tarafından Suriyeli Kürtler'e destek olmak için kurulan 'Nöbet çadırı'nı, polis zırhlı araçlarla yıktı

05 Ağustos 2013 15:14

BDP ve DTK'lıların Suriyerli Kürtlere destek için dün düzenlenmesi plânlanan ve Valilik tarafından engellenen 'Rojava ile Dayanışma Yürüyüşü' sonrasında, bugün ilçe merkezindeki Üç Fidan Parkı'na kurulan çadır polis tarafından TOMA'larla yıkıldı.

Radikal.com.tr'de çıkan habere göre, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yasak kararını hatırlatarak alanın boşaltılmasını ve çadırın kaldırılmasını istedi. Polislerin bu isteğine parkta bulunan; DTK Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP milletvekilleri Nursel Aydoğan, İbrahim Binici, Hüsamettin Zenderlioğlu ve Ayla Akat olumsuz yanıt verdi. Polis, yaptığı uyarı ardından yaklaşık yarım saat parkta kurulu kalan çadırı Toplumsal Müdahale Aracı ( TOMA ) ile yıktı.

Milletvekillerinin tepki gösterdiği olayın ardından polis, yıkılan çadırın bulunduğu park ile ilçe merkezindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

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