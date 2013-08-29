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Politika

BDP'den Kürt sorununa barışçıl çözüm mitingi

BDP, Kürt sorununa barışçıl çözüm isteğiyle, 1 Eylül'de başlayarak İstanbul, Diyarbakır, Van ve Mersin'de büyük mitingler düzenleyecek

29 Ağustos 2013 15:19

BDP İstanbul, Diyarbakır, Van ve Mersin'de büyük mitingler düzenlemek için hazırlık yaparken, diğer illerde de yürüyüşler ve etkinlikler düzenleyecek. 
BDP'nin Diyarbakır İstasyon meydanında yapacağı mitinge Eş Genel Başkan Gültan Kışanak, Milletvekilleri Leyla Zana, Hasip Kaplan, Nursel Aydoğan, Altan Tan ve Hüsamettin Zenderlioğlu; İstanbul Kadıköy İskele maydanındaki mitinge, BDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş, Milletvekilleri Sırrı Süreya Önder, Halil Aksoy, Sabahat Tuncel ve Levent Tüzel; Van mitingine, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Milletvekilleri Esat Canan, Mülkiye Birtane, Nazmi Gür ve Özdal Üçer; Mersin mitingine ise, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Milletvekilleri İbrahim Binici ve Ertuğrul Kürkçü katılacak.
BDP İstanbul, Diyarbakır, Van ve Mersin dışındaki illerde ise yine mitingler, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çözüm sürecine dikkat çekecek. Bu etkinliklere, BDP'nin Milletvekilleri, PM ve MYK üyeleri de katılacak. 
 

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