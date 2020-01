BDP: Bursaspor kapatılsın

BDP Kadın Meclisi, İstanbul'daki 8 Mart kutlamalarında kadınlara saldıran Bursaspor taraftarlarına tepkisini, "Bu kulüp kapatılsın" diyerek gösterdi.

BDP Kadın Meclisi, İstanbul ’daki 8 Mart kutlamalarında kadınlara saldırıldığını belirterek, “Kadıköy meydanında erkek ve devlet şiddetini ve kadın cinayetlerini protesto eden kitleye Türkiye ’de futbolun ırkçı, cinsiyetçi ve şiddet yönünün sembolü olmuş olan holiganlarca saldırı gerçekleştirilmiş ve ikisi ağır olmak üzere on kadın yoldaşımız yaralanmıştır. Resmi üniformalı polisler, BDP PM üyesi Serhat Bingöl’ün kardeşi Mücahit Bingöl’e linç girişiminde bulunmuş ve işkence etmiştir" iddiasında bulundu. Milliyet'in haberine göre, BDP Kadın Meclisi’nden yapılan açıklamada kadının özgür duruşuna ve örgütlü sesine tahammül edemeyen “eril zihniyetin” birçok yerde ve farklı zamanda saldırılarını sürdürdüğü ve İstanbul’daki 8 Mart kutlamalarında kadınlara saldırdığı kaydedildi.

'Holigan saldırısı'

Açıklamada, “Devlet şiddetinin bir göstergesi olan yasaklamalar ile bu yılda karşı karşıya kalan kadınlar her şeye rağmen alanlarda taleplerini dile getirmişlerdir. Bu yasaklamalar özünde her türlü şiddete zemin sunmuştur. Bunun en bariz örneği dün İstanbul’da yaşamıştır” denildi. Açıklamada şöyle devam edildi: “Dün Kadıköy meydanında özgürlük taleplerinin yanında erkek ve devlet şiddetini ve kadın cinayetlerini protesto eden kitleye Türkiye’de futbolun ırkçı, cinsiyetçi ve şiddet yönünün sembolü olmuş olan holiganlarca saldırı gerçekleştirilmiş ve ikisi ağır olmak üzere on kadın yoldaşımız yaralanmıştır.

Polis, bu ırkçı ve cinsiyetçi saldırıyı gerçekleştiren linççi güruha herhangi bir müdahalede bulunmadığı gibi bu saldırının bir parçası olmuştur. Resmi üniformalı polisler, BDP PM üyesi Serhat Bingöl’ün kardeşi Mücahit Bingöl’e linç girişiminde bulunmuş ve işkence etmiştir. Mücahit Bingöl şu an hastanede bilinci kapalı bir şekilde yaşam mücadelesi vermektedir.” “Kadınlara yönelik bu saldırıların, ataerkil kurumların kadınlara yönelik nefretinin yanı sıra kadın örgütlülüğünden ne denli korkulduğunun da göstergesi” olduğu vurgulanan açıklamada, “Biz kadınlar bu çirkin saldırıyı sadece bir holigan saldırısı olarak değerlendirmiyoruz. Bursaspor taraftarlarının bu saldırısıyla, ırkçı ve şiddet yönü de ortaya çıkmıştır. Kaldı ki bu Bursaspor’un ilk marifeti de değildir. Daha önce de başta Diyarbakırspor taraftarlarına yönelik ırkçı saldırılar olmak üzere birçok şiddet olayına karışmış ve dünyanın en saldırgan ve ırkçı kulüplerinden biri olarak adından söz ettirmiştir” denildi.

Kadınlara yönelik bu saldırılar karşısında resmi kurumların hiçbir müdahalede bulunmadığı ve bu saldırganları yapanların hiçbir şey olmamış gibi akşam tribünlerde maç izlediği savunulan açıklamada, "Ayrıca başta futbol federasyonu olmak üzere bütün yetkili kurumların futbolda ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve şiddetin sembolü olan Bursaspor’a bu konuda gerekli yaptırımlara gitmesi ve hatta bu kulübü kapatması gerektiği çağrısında bulunuyoruz” denildi.