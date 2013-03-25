BDP, 'Bölge Meclisleri' önerisinde bulundu

Hülya Karabağlı / ANKARA

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Görev ve Yetkileri’ bölümünde BDP, ‘Bölge Meclisleri tarafından kabul edilen kanunların’ yüksek mahkemenin görev alanına girmesi önerisinde bulundu. Komisyon BDP’nin bu önersini kabul etmedi. Kabul edilmeyen önerisi kırmızı renkte yazılarak paranteze alındı.

CHP ve MHP, 'Kanun Hükmünde Kararnamelerin', anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların ise sadece şekil bakımından denetlenmesinin de mahkemenin görev yetki kapsamına girmesini talep etti.

AKP ve BDP, bu öneriye karşı çıkarak, 'Anayasa değişiklikleri şekil ve esas bakımından hiçbir biçimde denetlenemez' ifadesine yer verdi. MHP ise siyasi partilerin kapatılma davalarında ve siyasi partilerin mali denetimini yapmakla mahkemenin yetkili kılınmasını istedi.

AKP ve BDP’nin ikinci maddeye ilişkin önerileri ise şöyle:

BDP’nin üçüncü fıkra da önerisi şöyle: Anayasa Mahkemesi, merkezi devlet organları ile bölgesel devlet organları arasında, bölgelerin kendi aralarında ve bir bölgenin kendi sınırları dahilindeki kademli birimlerle arasında çıkacak olan yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak hükme bağlar.