BDP binasına silahlı saldırı!

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki BDP İlçe Başkanlığı binasına tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda binanın duvarlarında ve camlarında, isabet eden kurşunlar nedeniyle hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanma olmadı.

Dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İnzibat köprüsü üzerindeki BDP ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3'üncü kattaki ilçe binasındaki kadın kollarının odasının camına 8 kurşun isabet etti. İçerideki duvarlara da isabet eden kurşunlardan 3'ü BDP'liler tarafından bulunup polise teslim edildi. Olay yeri ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra BDP'li yöneticiler odaya girdiler. Saldırıyı duyan bir grup BDP ilçe binası önünde toplandı. Doğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz ile TUHAY-DER Başkanı Mehmet Bozkurt'un da aralarında bulunuduğu grup ilçe binası önünde bir açıklama yaptı.

Kadın Kolları odası hedef alındı

Doğan Haber Ajansı'ndan Yusuf İba'nın haberine göre, grup adına açıklamayı yapan BDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Cemil Rızaoğulları, ' Demokratikleşme paketi 'nin açıklanmasına kısa süre kala meydana gelen saldırının düşündürücü olduğunu belirterek, "Bu saldırı başta Sayın Öcalan olmak üzere tüm halkımıza yapılmıştır. Onun başlattığı çözüm sürecini çekememedir. Bu saldırının özellikle kadın odasına yapılması kadın kotasını kırmak anlamına gelmektedir" dedi.