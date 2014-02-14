BDP: Batman’da son 3 ayda olan 400 milyon dolarlık döviz artışının kaynağı neresidir

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, BDDK verilerine dayanılarak gündeme taşınan Türkiye’nin yoksul kenti Batman’daki döviz artışını Meclis gündemine taşıdı. Baluken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, “ Batman’da son 3 ayda olan 400 milyon dolarlık döviz artışının kaynağı neresidir? Bu döviz girişleri nereden Batman’a gelmiştir” diye sordu. Baluken’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

BDDK verileri ve ulusal basında son günlerde Batman’daki döviz artışıyla ilgili haberlere göre, Batman’da 2012 sonunda toplam 48.3 milyon lira (27 milyon dolar) olan şirketlerin döviz mevduatı 2013 sonunda TL bazında tam % 1714 (yüzde bin yedi yüz on dört) arttı ve 876 milyon liraya çıkmıştır. Bu artışla birlikte Batman şirketlerin döviz mevduatı sıralamasında 42’ncilikten Türkiye’de büyük şehirlerin ardından 9’uncu sıraya çıkmıştır. Yine, BDDK rakamlarına göre 400 milyon doların 2013’ün son 3 ayında Batman’a geldiğini de ortaya koymaktadır. Zira BDDK’nın 9 aylık verilerinde Batman’da şirketlerin döviz mevduatının sadece 29 milyon TL olduğu görülmektedir. Bu döviz girişinin kaynağının neresi olduğu ya da bu dövizin Batman’da hangi bankada ya da nerede olduğu büyük merak konusudur. Yerellerle yapılan birçok görüşmede, Batman’da halka yansımış bir piyasa hareketlenmesi ya da yatırıma dönüşmüş bir para olmadığı belirtilmektedir.

Batman’da, döviz miktarındaki artışın temel sebebi nedir?

Batman’da son 3 ayda olan 400 milyon dolarlık döviz artışının kaynağı neresidir? Bu döviz girişleri nereden Batman’a gelmiştir?

Bu para Batman’da hangi bankada ya da bankalarda bulunmaktadır?