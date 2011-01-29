-BDP BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin Türkiye'ye demokrasi getirebilecek bir sistem olmadığını savunarak, ''Sistem olarak, parlamenter sistemin Türkiye'nin çoğulcu yapısına daha uygun, adaletin tecelli etmesi, milli iradenin doğru temsil edilmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu yönünde bir kanaatimiz var'' dedi. Kışanak, Taksim Hill Otel'de düzenlenen ''Herkesin Anayasasını Hepimiz Yapmak İçin Buluşuyoruz'' konulu konferansa verilen arada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Kışanak, partilerinin bu konu üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü ve parti olarak kendi anayasa taslaklarını hazırlama çalışması içerisinde olduklarını belirtti. Kışanak, şunları söyledi: ''Türkiye'deki siyasi sisteme ilişkin de çalışmalarımız var. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan, çeşitli çevrelerle yürüttüğümüz tartışmalardan sonra, genel eğilimimiz şu şekilde ortaya çıkmıştır; başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi Türkiye'nin siyasi gelenekleri, siyasi kültürü, demokrasi kültürü, mevcut siyasi partiler sistemi gibi birçok nedenle Türkiye'ye demokrasi getirebilecek bir sistem değildir. Başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi, tarihsel arka planı olan, kendi içerisinde şekillenen bir süreç olarak gelirse belki faydalı olabilir. Sistem olarak parlamenter sistemin Türkiye'nin çoğulcu yapısına daha uygun, adaletin tecelli etmesi, milli iradenin doğru temsil edilmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu yönünde bir kanaatimiz var.'' Anayasa tartışmalarıyla ilgili görüşleri de sorulan Kışanak, Türkiye'nin yeni anayasa tartışmalarını geride bıraktığını belirterek, artık herkesin ''nasıl bir anayasa?'' konusunu tartışması gerektiğini kaydetti. Kışanak, ''Temsil yeteneği zayıf bir parlamentonun anayasayı yapması her halükarda tartışma konusu olacaktır. Sonuçta anayasa tüm toplumu temsil etme, tüm toplumu ifade etme iddiası taşıyan en üst hukuksal metindir'' şeklinde konuştu.