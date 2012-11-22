BDP: Ateşkes için İmralı'yla görüşelim

Cezaevlerinde 68 gün süren açlık grevinin Abdullah Öcalan’ın talimatıyla sona ermesinin ardından BDP, ateşkes için yeniden İmralı’nın devreye girmesini istedi.

Adalet Bakanlığı’yla temaslarını sürdüren BDP’lilerin şöyle dediği konuşuluyor:

"Öcalan, silahların susmasını sağlayacak tek isimdir. Görüşmeler sağlanır, tecrit biterse bu yönde bir mesaj verebileceğini düşünüyoruz ama bu mesajı Mehmet Öcalan’la göndermez. Bu nedenle biz İmralı’ya gidip kendisiyle görüşelim."

Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'e konuşan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise, “Bu görüşmeyi biz çok önemsiyoruz. Zemin oluşturulursa siyasi açıdan ülkeyi rahatlatacak çok önemli bazı gelişmelerin önü açılır”dedi.

Siyaset kulislerinden sızan bilgilere göre, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yeniden İmralı’ya gidilmesi yönündeki talebini iletti.



'Mehmet Öcalan’la olmaz'



Demirtaş’ın, Ergin’e konu hakkında şöyle söylediği öğrenildi:

"Açlık grevlerinin ölüm olmadan sonuçlanmasında sizin iyi niyetli yaklaşımınız, bizim çabalarımız, duyarlı kesimlerin desteği ve halkın sahiplenmesi elbette rol oynamıştır ama asıl belirleyici olan Öcalan’dır. Bu, bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Öcalan’ın PKK ve Kürt halkı üzerindeki ağırlığı silahların susması ve ölümlerin yaşanmamasında çok önemlidir. Biz Öcalan’ın İmralı’dan silahların susması, ateşkesin gerçekleşmesi için çağrı yapabileceğine de inanıyoruz. Ama bunun için öncelikle üzerindeki tecritin tamamen sona erdirilmesi gerekir. Bu açıklamayı ise Mehmet Öcalan aracılığıyla yapmaz. Bu nedenle biz gidelim, görüşelim."

BDP’nin İmralı’ya gitmesi için düşündüğü isimler arasında Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Ahmet Türk ve Leyla Zana’nın ön plana çıktığı belirtildi.



'Siyasi açıdan rahatlatır'



İdris Baluken, Adalet Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler hakkında Taraf'a bilgi verdi.

Görüşmede ağırlıklı olarak anadilde savunma ile ilgili yasa tasarısına ilişkin çekincelerini anlattıklarını belirten İdris Baluken, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz İmralı’ya gitmemizin siyasi bir karşılığı olacağını düşünüyoruz. Bu görüşmeyi çok önemsiyoruz. Bu konudaki düşüncelerimiz zaten biliniyor, daha önce de başvurularımız oldu. Zemin oluşturulursa siyasi açıdan ülkeyi rahatlatacak çok önemli bazı gelişmelerin önü açılır. Buna yürekten inanıyoruz."