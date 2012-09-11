BDP: Anayasa Komisyonun’dan çekileceğiz demedik

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, "BDP masadan kalkacak mı?" sorusunun gölgesinde toplanırken BDP'li Altan Tan, "Kimsenin ağzından böyle bir şey çıkmadı, tamamıyla spekülasyon" dedi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde komisyon üyeleri basın mensuplarının, “ BDP masadan kalkar mı, kalkarsa ne olur?” sorularını yanıtladı.

CHP ’li Batum: Bir parti çekilirse tekrardan komisyonun düşünmesi lazım

Komisyonun CHP ’li üyesi Süheyl Batum, “ BDP ’nin masadan kalkma yönünde bir adımını bekliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, şöyle beklemiyorum. Çünkü biz maddelerden bir tanesini günün koşullarına göre ayırıp öne alıp ya da arkaya alma gibi bir yöntemi benimsemiyoruz. Anayasayı konuşuyoruz hepsiyle beraber. İlk önce özgürlüklerle başlayalım dedik. Ondan sonra da devlet yapısını koyarız, milletvekillerinin dokunulmazlıkları da bu devletin yapısı içerisinde yasama organı üyelerinin statülerinde ortaya çıkar diye düşündük. Şimdi bunlardan bir tanesini ön plana almak gibi bir kaygımız yok. Komisyonun üyelerinin hiçbirinde yok. Sayın Başbakan’ın bu yönde yargıya gereğini söyledik, Meclis’te de gereğini yapacağız, demesi komisyon açısından bağlayıcı değil, ancak kendi milletvekilleri açısından olabilir o bakımdan kendi milletvekilleri Meclis açıldığında bu yönde bir teklif getireceklerdir ama biz de hiç yok. O yüzden şu anda üyelerden daha doğrusu partilerden bir tanesi ayrılacak mı, ayrılmayacak mı diye bir düşüncemiz yok? Partilerden bir tanesi ayrılırsa işin özüne aykırı olmuş olur. Ülke içerisinde geçerli bütün görüşlerin yansıtılmadığı bir anayasanın anlamı yoktur, o zaman bir partinin iki partinin anayasası olur. O yüzden böyle bir parti çekilirse tekrardan komisyonun düşünmesi lazım, bunun bu şekilde devam etmesi o zaman mümkün olmaz.”

MHP ’li Bal: Komisyon görevine devam edemez

MHP ’li Faruk Bal da basın mensuplarının sorularına, “Milletvekili sıfatını taşıyan iki hanımefendi gözlerinde tebessümlerinden eli kanlı, şehit katilinin kutsandığını kamuoyuna yansıtmıştır. Milletimizi derinden yaralamıştır. BDP kanlı PKK terör örgütüyle hala ilişiğini kesememiştir. Hakkında uygulanacak hukuki müeyyidelerin uygulanabilmesi için de bütün şartlar oluşmuştur. Dolayısıyla Türkiye bunca şehit verirken, terör örgütünün katettiği mesafe dikkate alınırsa çok yakın bir tehdit ile karşı karşıya iken demokrasinin nimetlerinden, imkanlarından bunların yararlanmaya devam etmesi zaten bir sorundu demokrasi açısından bir sorundu. MHP olarak biz bu eylemlere karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için diğer iki partiye bir anayasa değişikliği teklifini sunmuş bulunuyoruz. AKP ve CHP ’den bugüne kadar bir cevap gelmedi. Türkiye bu demokrasi ayıbını bu şekilde sürdüremez. BDP ’nin bu açıdan kendisini değerlendirmesi gerekir” dedi. “Masadan kalkma gibi bir ihtimal olur mu?” soruya da Bal, “Bunlar bizim irademizle oluşabilecek değildir. BDP zaten iradesini kendi içinde yaratamayan bir parti görünümündedir. Kalkıp kalkmayacakları bizim verebileceğimiz bir karar veya bizim niyet ve temennimiz olarak değerlendirilemez” yanıtını verdi. “Masadan kalkma durumunda komisyonun durumu ne olur?” sorusuna da Bal, “Uzlaşma Komisyonu tabii ki aldığı genel çalışma çerçevesi içerisinde görevine devam edemez ama ondan sonra yeni şartlar oluşur” dedi.

AKP ’li İyimaya: Masadan kalkma olmaz

Yeni anayasanın Türkiye ’nin bir gerçeği ve siyaset kurumunun namusu olduğuna işaret eden AKP ’li Ahmet İyimaya, “Bu anayasayı bu komisyonun taslak olarak üretmesi, topluma sunması ve Büyük Meclis’in kurucu iktidar yetkisini kullanarak artık 30 yılı aşkın bir anayasa kangreninden toplumsal sözleşmeyi toplumla paylaşması gerekir. Bu açıdan yaklaşıldığında herhangi bir partinin masadan kalkma gibi bir tavır içerisinde olabileceğini farz etmiyorum, varsaymıyorum” dedi. “Kalkması durumunda ne olacak?” sorusuna da İyimaya, “Sorunlar çözümlerini de içerisinde getirir. Her sorun bizatihi bünyesinde çözümü de taşır” demekle yetindi. “Biz siyasi tartışmalardan uzak biz bu işi yaparız, devam ederiz mi diyorsunuz?” sorusuna da İyimaya, “Ne dediğim belli. Ama öyle bir sorunla karşı karşıya kalınması halinde ben doğal çözümün oluşabileceğini düşünüyorum, hiçbir partimizin de masadan kalkacağı yönünde bir tavır içerisine gireceğini zannetmiyorum. Zaten bugün o partideki arkadaşlarımızın açıklamaları da bu doğrultu da. Bütün mesele konsensüsün ahlakı gerekleri içerisinde olması” dedi.

BDP ’li Tan: Tamamıyla spekülasyon

BDP ’li Altan Tan da, basın mensuplarının sorularına, “Sayın Burhan Kuzu’nun açıklaması var, onu dinleyince bu aklıma geldi, yani Başbakan’ın yaptıklarına tüy dikti. Meşhur bir laf var diyor ki, ağanın malı gider kahyanın canı gider. Sayın Burhan Kuzu’nun da canı gitmiş herhalde. Kimsenin ağzından böyle bir şey çıkmadı, tamamıyla spekülasyon, Türkiye ’de yeni bir anayasa en fazla bize lazım. Sayın Başbakan’a böyle bir anayasa lazım değil onun için işi böyle ağırdan alıyor. BDP ’nin ağzından çıkmayan laflar üzerinden spekülasyon yapmakta sadece ateşe benzin dökmektir. Bu ateşte başta bu benzini dökenleri yakar, kendilerine dikkat etsinler. Bugün yeni bir Türkiye ’yi en fazla biz istiyoruz. Yoksa faşizmden beslenenlerin böyle bir ihtiyaçları zaten yok. Sayın Burhan Kuzu’ya hatırlatıyorum dikkat etsin” dedi.