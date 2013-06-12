BDP, Adalet Bakanlığı’na 413 hasta tutuklu ve hükümlünün listesini sundu

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP, hasta tutuklu ve hükümlüler için çift koldan çalışma yürütüyor. Adalet Bakanlığı’na önceki gün 413 hasta tutuklu ve hükümlünün listesi sunuldu. Meclis Çözüm Komisyonu, Ankara Sincan Cezaevi’nden sonra Bolu, Diyarbakır, Kocaeli Kandıra, Tekirdağ ve İzmir Şakran Cezaevi’nde hasta ve ağır hasta tutuklu ve hükümlüleri yerinde tespit edecek. Komisyonun BDP’li Üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, cezaevi incelemelerinde sadece KCK’lıları değil diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü hastaları da belirlediklerini söyledi. BDP, hükümetten, ağır hasta mahkumların tahliye edilmesini ve bunlarla ilgili yasalarda bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Çözüm Komisyonu yarın 13 Haziran günü Bolu Cezaevi’nde olacak. Komisyonu elinde hazır bir liste var. Ancak, tespit edilemeyen bir çok tutuklu ve hükümlünün de olduğu tahmin ediliyor.

BDP, çözüm sürecinin ikinci ayağı olarak gösterdiği ‘demokratikleşme ‘ kapsamında önceki gün de Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e çeşitli yasalarda 100 maddede değişiklik istediklerini söylemişti.