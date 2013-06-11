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Politika

BDP, Adalet Bakanı Ergin’den yasalardaki 100 maddede değişiklik istedi

BDP ifade özgürlüğü ve insan haklarına aykırı gördüğü maddeler ile Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi çeşitli yasalarda yaklaşık 100 maddede değişiklik talep etti

11 Haziran 2013 22:10

Ankara’da dün kritik bir görüşme gerçekleşti. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekili  Pervin Buldan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le bir araya geldi. Görüşmede ‘demokratikleşme’  kapsamında ifade özgürlüğünden ceza kanununa kadar 100 maddede değişiklik talep edildi.

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA
 

 Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) PKK’nın çekilmesinden sonra ikinci aşama olarak gösterdiği ‘demokratikleşme’ konusunda dün en önemli ziyaretini Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yaptı. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le  bir araya geldi. T24’ün edindiği bilgiye göre, görüşmede, BDP tarafı çeşitli yasalarda 100 maddede  değişiklik öngören ‘karma paket’ beklentisini gündeme taşıdı.

  
'İfade özgürlüğüne, insan haklarına aykırı yasalar ayıklansın'
 

BDP, görüşmede, ifade özgürlüğü ve insan haklarına aykırı gördüğü maddeler ile Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi çeşitli yasalarda yaklaşık 100 maddede değişiklik talep etti.


BDP, yasalarda yapılacak değişiklikleri ‘yol temizliği’ olarak nitelendiriyor. Seçim barajının düşürülmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması da partinin gündeminde. BDP’nin beklentisi, hükümetin 15-20 gün içinde yasal değişikliklere ilişkin bir takvim açıklaması yönünde. BDP, meclisin tatile girmemesini ve yaz boyunca çalışarak bu yasal değişiklikleri bir an önce hayata geçirmesini istiyor.

 

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