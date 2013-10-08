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Politika

BDP: 60 Anayasa maddesinin içinde halkın sorunlarını çözecek hiçbir şey yok

60 maddenin bir birini tamamlayan değil tam aksine kopuk maddeler olduğuna dikkat çeken Yıldız, 'Buradan bir paket çıkmaz' dedi

08 Ekim 2013 00:22

Hülya Karabağlı / ANKARA
 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, AKP ve CHP'nin liderlerinin üzerinde uzlaşma sağlanan 60 maddenin TBMM'den geçirilebileceğine ilişkin açıklamaları  tartışıldı. Komisyonun BDP'li üyesi, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, "Bu maddeler içinde Kürtlerin, Alevilerin, halkın sorunlarını çözen tek bir madde bile yok" değerlendirmesinde bulundu.,
 

'Biz bunun arkasında durmayız'

 
Yıldız, diğer üç siyasi partinin üyelerine dönerek, "Biz, bunun arkasında durmayız" diye konuştu. Yıldız, komisyonun, halkın günlük hayatına yansıyacak hiçbir madde de uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.
Komisyon, "Hakimler Kurulu" maddesinde mutabakat sağlamaya çalışıyor. CHP, Adalet Bakanının Kurul toplantılarına katılmasına karşı çıkıyor. AKP'nin  dışındaki üç parti, TBMM'nin Kurul üyelerini, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oyuyla seçmesi konusunda uzlaşma sağladı. AKP, üçte iki yerine beşte üç oranında ısrar ediyor.

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