-BDP "Uludere"yi uluslararası mahkemeye götürüyor TBMM (A.A) - 24.01.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Uludere olayıyla ilgili BM İnsan Hakları Komisyonuna başvuru yaptıklarını, yarın da Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Demirtaş, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Görülen bazı davalarda, faili meçhul, köy yakma, işkencelerin sorumlusu olan kişilere bu olaylarla ilgili tek soru sorulmadığını öne sürerek ''Ergenekon'da bütün yapılar ortaya çıkarılmak isteniyorsa, Fırat'ın doğusuna uzanmak zorundasınız. Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil kim olursa olsun yargı önüne çıkarılmalarını savunmak zorundasınız'' görüşünü ifade etti. Diyarbakır'da ortaya çıkan kemiklerin bu dönemlere ait olduğunu öne süren Demirtaş, ''Kemiklerin orada olduğunu bizler biliyorduk. Orada ortaya çıkan; utanç verici geçmişle yüzleşmenin bir fırsatıdır. Binlerce kemik var o toprakların altında. Hala çocuklarının kemiklerini arayan anneler var. Kazılar diğer Jitem merkezlerinde de yapılmadıkça o kemikler tümüyle ortaya çıkarılıp sorumlulardan hesap sorulmadıkça geçmişle yüzleşemeyiz. Yakın geçmişte yaşananları ortaya çıkarmak ve özür dilemek aydınlık geleceği kurmak içi şarttır'' dedi. -''Hesabını ver, faturayı öde''- Uludere olayıyla ilgili 4 saatlik görüntülerin savcılığa dahi verilmediğini, tek kişinin ifade vermediğini iddia eden Demirtaş, ''Uludere bombardımanı yapılmadan hemen önce askeri yetkililer Başbakan olarak sizi arayıp '50 kişilik grup var, içlerinde sivil de var' dediklerinde siz 'vurun' dediniz mi demediniz mi? Siz 'neye mal olursa olsun vurun' dediniz mi demediniz mi? 26 gündür bunu araştırıyor musunuz yoksa bizzat verdiğiniz talimatı örtmeye mi çalışıyorsun?'' diye sordu. Sorumluların yargı karşısında hesap verinceye kadar bu davanın kapanmayacağını belirten Demirtaş, BM İnsan Hakları Komisyonuna başvuru yaptıklarını, yarın da Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacaklarını bildirdi. İç hukuktaki bütün süreçleri de sonuna kadar kullanacaklarını dile getiren Demirtaş, ''Başbakan eline acımetre almış kimin ne kadar üzüldüğünü ölçüyor. Sen bu katliamın emrini verdin mi vermedin mi? Sorumları kimdir, niye açığa çıkmıyor? Hesabını ver, faturayı öde. Çık özür dile. Senin işin, görevin budur. Sivil ölümleri hatırlatarak, 'BDP üzülmedi' diyerek Uludere katliamı örtemezsin. Kimin neye üzüldüğünü, kimin vicdanının ne olduğunu kimse bilmez, Allah bilir. Halkı bu konuda aldatamazsın'' dedi.