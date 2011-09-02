T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP 2. Olağan Kongresi Pazar günü

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağan Kongresi 4 Eylül Pazar günü toplanıyor.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağan Kongresi 4 Eylül Pazar günü toplanıyor. Kongrede yeni eşbaşkanlar ve yeni yönetim belirlenecek. 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.


Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağan Kongresi 4 Eylül Pazar günü toplanıyor. Kongrede yeni eşbaşkanlar ve yeni yönetim belirlenecek. 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.


BDP'nin 2. Olağan Kongresi, 4 Eylül Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. 1074 delegenin katılacağı kongrede Eşbaşkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerinin yanı sıra bazı tüzük değişiklikleri yapılacak. BDP Genel Başkanlığı için adaylığını ilk olarak eski DTP milletvekili Mahmut Alınak açıklamıştı. Kongrede 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.


12 Haziran seçimlerinin ardından Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin vekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi ve KCK davası kapsamında tutuklu bulunan 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Meclis'e gelmeyerek yemin etmeyen ve grup toplantılarını Diyarbakır'da yapan BDP, Pazar günü yapılacak kongrede bundan sonraki yol haritasını ve izleyeceği politikaları belirleyecek.


BDP'nin 2. Olağan Kongresi "Demokratik özerklikle demokratik cumhuriyeti selamlıyoruz" sloganıyla toplanacak. Kongreye yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda siyasi parti yöneticisi ve demokratik kitle örgütü temsilcisi davet edilirken davet edilen isimler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de yer alıyor.



Emek Demokrasi ve ÖZgürlük bloğunun kongresi Ekim'de


Bu arada 12 Haziran seçimlerine BDP'nin ve bazı sol çevrelerin desteğiyle giren ve 35 milletvekili elde eden Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku da bir "Çatı Partisi" kurulması hedefiyle Ekim ayında bir kongre toplayacak. Kongreye Türkiye'nin her yerinden 20 bölge esasına göre seçilecek 600 delege katılacak. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun kongre çalışmaları blok milletvekilleri Gültan Kışanak, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü'nün yer aldığı bir koordinasyonun çağrısıyla başlatılmıştı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24