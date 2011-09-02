BDP 2. Olağan Kongresi Pazar günü

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağan Kongresi 4 Eylül Pazar günü toplanıyor. Kongrede yeni eşbaşkanlar ve yeni yönetim belirlenecek. 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.



Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağan Kongresi 4 Eylül Pazar günü toplanıyor. Kongrede yeni eşbaşkanlar ve yeni yönetim belirlenecek. 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.



BDP'nin 2. Olağan Kongresi, 4 Eylül Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. 1074 delegenin katılacağı kongrede Eşbaşkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerinin yanı sıra bazı tüzük değişiklikleri yapılacak. BDP Genel Başkanlığı için adaylığını ilk olarak eski DTP milletvekili Mahmut Alınak açıklamıştı. Kongrede 12 Haziran seçimlerinde bağımsız aday olmak için BDP'den istifa eden ve yeniden milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın yeniden eşbaşkan seçilmesi bekleniyor.



12 Haziran seçimlerinin ardından Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin vekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi ve KCK davası kapsamında tutuklu bulunan 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Meclis'e gelmeyerek yemin etmeyen ve grup toplantılarını Diyarbakır'da yapan BDP, Pazar günü yapılacak kongrede bundan sonraki yol haritasını ve izleyeceği politikaları belirleyecek.



BDP'nin 2. Olağan Kongresi "Demokratik özerklikle demokratik cumhuriyeti selamlıyoruz" sloganıyla toplanacak. Kongreye yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda siyasi parti yöneticisi ve demokratik kitle örgütü temsilcisi davet edilirken davet edilen isimler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de yer alıyor.

Emek Demokrasi ve ÖZgürlük bloğunun kongresi Ekim'de



Bu arada 12 Haziran seçimlerine BDP'nin ve bazı sol çevrelerin desteğiyle giren ve 35 milletvekili elde eden Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku da bir "Çatı Partisi" kurulması hedefiyle Ekim ayında bir kongre toplayacak. Kongreye Türkiye'nin her yerinden 20 bölge esasına göre seçilecek 600 delege katılacak. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun kongre çalışmaları blok milletvekilleri Gültan Kışanak, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü'nün yer aldığı bir koordinasyonun çağrısıyla başlatılmıştı.



