BDP, 1 Ekim'de yemin edecek

T24-

Zaman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, yeni anayasa çalışmalarının başladığına ve BDP'nin bu çalışmalarda aktif rol olması gerektiğine işaret edildi. Partide tartışılan diğer gündem maddesi ise Kandil. Terör örgütünün saldırılarına sessiz kalmakla eleştirilen BDP yönetimi, sınır ötesi operasyonlara tepki için PKK'nın konuşlandığı bölgeye gidip inceleme yapacak.Diğer yandan BDP'lilerin geçtiğimiz günlerde İmralı Adası'na gidip Abdullah Öcalan'la görüşme yönündeki başvurusunun Adalet Bakanlığı tarafından kabul görmediği öğrenildi. Bakanlığın adaya sadece Öcalan'ın avukatlarının ziyarette bulunabileceği, milletvekillerine böyle bir izin verilemeyeceği görüşünde olduğu belirtiliyor.BDP'nin başvurusunda, Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra milletvekilleri Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Gültan Kışanak'ın İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesi talep ediliyordu. Terör örgütünün eylemlerine ses çıkarmazken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesine yönelik operasyonlarına tepki gösteren BDP'liler, PKK'nın konuşlandığı bölgede inceleme yapma kararı aldı.Kars Milletvekili Mülkiye Birdane ve partili kadınlar, önümüzdeki günlerde Türk uçaklarının bombaladığı Kandil'de incelemeler yapmak üzere bölgeye gidecek. BDP heyetinde Birdane'nin yanı sıra Mardin Derik Belediye Başkanı Çağlar Demirel, Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Hülya Uyanık ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği Başkanı Zübeyde Teker'in de yer alacağı belirtiliyor.