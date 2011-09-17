BDP 1 Ekim'de Meclis'e girecek

T24 - BDP’nin yılan hikâyesine dönen ‘Meclis’ serüveni, önceki gün Diyarbakır’da karara bağlandı. Blok milletvekilleri 5 saatlik tartışma sonrası dört ret, iki çekimser oya karşı büyük çoğunlukla 1 Ekim’de Meclis’te olma kararı verdi.



Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre; DTK içindeki uç grupların baskısı nedeniyle Meclis’e geri dönüş kararı alamayan BDP, bu kez sadece Meclis grubu olarak Diyarbakır’da toplanarak tartışmaya son noktayı koydu. Kulislere yansıyan bilgiye göre, yaklaşık beş saat süren grup toplantısının kapalı kısmında milletvekillerinin büyük bir kısmı ‘Meclis’e dönüşü’ savundu. Ancak küçük bir grup bu dönüşün ‘koşulsuz olmaması’ ve geri adım atılmaması gerektiği konusunda diretti. Bu grup, “Başbakan ‘Tıpış tıpış gelecekler’ diyerek hakaret ediyor, CHP’nin durumuna düşeriz. O nedenle dönülse bile bir protokol imzalamak lazım” dedi.



Başta BDP lideri Selahattin Demirtaş olmak üzere Altan Tan, Hasip Kaplan gibi isimler ise bu grubu ikna etmeye çalıştı.



Tan, “Başbakan Erdoğan, bize de CHP ile ilgili söylediği gibi ‘Tükürdüklerini yaladılar’ derse, biz de çıkar ‘Sen de tükürdüğünü yaladın’ deriz. Polemikse biz de polemik yaparız” dedi. AKP ile protokol konusunda ise “Protokol imzalamak, Meclis’in sahibi AKP’dir görüşünü kabul etmek anlamına gelir” görüşü benimsendi. Oylamada, dört kişi ret yönünde görüş bildirirken, iki kişi de çekimser kaldı. 26 milletvekili ise dönüşe destek verdi. Hafta sonu Diyarbakır’da toplanacak ‘Türkiye Kürt Kongresi’nin sonuç bildirisinde “Meclis’e dön” çağrısı yapılacak. BDP de tabanın talebinin bu yönde olduğunu açıklayacak.





