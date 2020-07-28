BDDK yurtdışı ile Swap'ı gevşetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre “Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi banka ile veya BIST FX Swap (Swap: Para takası) piyasasında vadede TL alım yönündeki (Swap işleminin ilk bacağında Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarının döviz karşılığında TL aldığı) Swap işlemlerinin ve Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarının yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.”

Kurul kararıyla Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB’lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

Bu kapsamda UKB’lerin TL erişim kısıtlamalarından muaf tutulmak suretiyle yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri şöyle:

“Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB’den döviz karşılığında TL alınan) döviz swap işlemleri. BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB’nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri. BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri. Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri.”