BDDK’ya göre bankaların batık kredileri yüzde 3.71’e geriledi; Taşdelen: Resmi veriler gerçeği yansıtmıyor; bazı bankaların sermaye artırması şart

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk yedi ayında 39 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 40,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı temmuz itibarıyla yüzde 3,71 oldu. Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 4,25 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 13’e geriledi. Temmuz 2020’de bu oran yüzde 15’ti.

Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17 oldu. Temmuz 2020’de bu oran yüzde 19’du.

Taşdelen: CEO'lar bile bilmiyor

Öte yandan Bankavitrini yazarı Erol Taşdelen, BDDK verilerinin sorunlu kredilerle ilgili verilerin gerçek tabloyu yansıtmadığını belirterek, “Aslında sorunlu kredi statüsünde olması gerekirken sorunsuz ödeneceği var sayılan kredileri CEO’lar dahi tam bilemiyor” dedi.

Taşdelen, Bankavitrini’nde yayınlanan yazısında, “Halı altına sorunlu kredileri süpüren bankaların sorunlu kredileri rakamsal olarak düşük göstermesi ilerde daha büyük boyutlarda oluşabilecek kredi batıklarını önlemez, sadece geciktirir, üstelik artan hacim ile karşımıza çıkar, önlemler geç alındığı için tahsilat kabiliyetleri de düşmüş olur” uyarısında bulundu.

Taşdelen, sorunlu kredi oranının gerçekte yüzde 14.3 olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yukarıdaki açıklamalardan sonra asıl can alıcı noktaya gelelim. Bankacılık sektörünün 2021 Haziran itibarıyla toplam özkaynakları 631 milyar TL. Yukarıda da özetlediğim gibi sorunlu kredilerin toplamı ise 557 milyar TL düzeyine ulaştı. Kısaca sorunlu krediler bankacılık sektörünün özkaynaklarının yüzde 88,27 seviyesine gelmiş durumda. Bu ortalama; hiç kuşkusuz banka özelinde daha iyi ve daha kötü durumda olan bankalar vardır. Hatta özkaynaklarından daha fazla sorunlu kredi taşıyan bankalar olabilir. Sektörün gelmiş olduğu bu noktada başta sermaye artırımı ek tedbirlerin acilen alınması gerektiğini gösteriyor. Bankaların aktif karlılıkları (ROA) ve özkaynak karlılıkları (ROE) da düşme eğiliminde olduğunu dikkate alındığında sermaye artışı bazı bankalar için zorunlu hale geldi. BDDK bu yönde uyardığı veya görüştüğü bankalar var mı, bilinmiyor ama bazı bankaların acil aksiyon planları yapması gerektiğini veriler yüksek sesle söylüyor.”