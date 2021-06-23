BDDK'ya gelen şikâyet sayısı yüzde 276 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 2020 yılında ulaşan şikâyet sayısı bir önceki yıla göre yüzde 276 oranında arttı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden salgında gelirsiz ve işsiz kalan milyonlar ucuz banka kredilerine yönlendirildi. 2020’nin ocak ayında 599 milyar 499 milyon lira olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları aralık ayında 820 milyar 683 milyon liraya çıktı. Kredi hacmi 2020’nin başından sonuna kadar yüzde 36,9 oranında genişledi. Bu dönemde bankalardan şikâyetçi olan yurttaşların BDDK’ye başvurularında rekor artış yaşandı.

347 bin 318 şikayet

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, BDDK’nin 2020 yılına ait faaliyet raporunda kuruma ulaşan şikâyetler ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Kuruma yapılan şikâyetler 2019 yılında 2018’e göre yüzde 32 oranında artarak 92 bin 484’e, 2020 yılında ise 2019 yılına göre yüzde 276 oranında artarak 347bin 318’e çıktı. En çok şikâyet konusunu ise bireysel krediler oluşturdu. İlk vakanın görüldüğü mart ayından sonraki süreçte kuruma gelen başvuru sayılarında ciddi bir artış gerçekleştiği görüldü. 2020’de kuruma ulaşan başvurularda mayıs, gelen 74 bin 80 başvuru ile en yüksek şikâyet alınan ay oldu.

10 Bin TL Limitli Destek Kredisi şikayeti fazla

Öte yandan 2020 yılında kuruma gelen toplam 347bin 318 adet şikâyet başvurusunun yüzde 34,64’ünün 10 Bin TL Limitli Destek Kredisi, yüzde 24,62’sinin Bireysel Krediler, yüzde 11,52’sinin Banka ve Kredi Kartları, yüzde 9,83’ünün Ticari Kredi/ Ürün, yüzde 7,23’ünün Mevduat/Katılım Fonu İşlemleri konu başlıklarında geldi.

Raporda 2020 yılında tüm konu başlıklarında 2019 yılına göre daha fazla şikâyet başvurusunun yapıldığı dikkat çekti. Konu başlıklarına göre şikâyet başvurularının bir önceki yıla göre değişimi incelendiğinde en büyük artış Bireysel Krediler konu başlığında yer alanlar oldu. Bireysel Krediler konu başlığında yer alan şikâyetlerin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 273 oranında artarak 85 bin 513’e ulaştığı görüldü.

352 milyon TL ceza

Öte yandan 2020’de bireysel nitelikte ürün ve hizmetlerle ilgili ihbar, şikâyet, başvurular ile adli makamlarca BDDK’ye ulaştırılan inceleme talepleri Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından denetime konu edildi.

Denetim faaliyetleri kapsamında bin 508 aykırılık için toplam 352 milyon 139 bin 270 TL idari para cezası verildi.