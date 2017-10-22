BDDK ve SPK'dan 'Türk bankalarına ceza geliyor' iddialarına açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ABD'nin İran'a ticari ambargoyu ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 Türk bankasına ceza keseceğine dair iddialarla ilgili olarak, "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yerli ve yabancı basın yayın organlarında sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören finansal kuruluşlarımız hakkında çıkan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür yalan yanlış haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BDDK da açıklama yaptı

BDDK'nın internet sayfasında yer alana duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan bankalarımız hakkında çıkan, söylenti niteliğindeki, bir belge ve bilgiye dayanmayan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı haberlere yer verilmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve benzer haberleri yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Bankalarımız ve sektörümüz dün olduğu gibi bugün de kurumumuzun gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Ne olmuştu?

Gazete Habertürk’ten Sefer Yüksel’in haberine göre; Sudan, Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında Fransız BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generali ve HSBC gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa bankasına milyarlarca dolar ceza yağdıran ABD, benzer bir cezayı Türk bankalarına fatura etmeye hazırlanıyor. Habere göre ABD, önümüzdeki günlerde Avrupalı bankalara kesilen cezalara benzer gerekçelerle İran’a olan ticari ambargoyu ihlal ettikleri iddiasıyla 6 Türk bankasına ceza tebliğ edecek.

6 Türk bankasına kesilecek tutarın oldukça yüksek olduğu; en yüksek cezanın konuşulduğu banka için tutarın 5 milyar doların üzerinde olduğu, diğer bankalar için ise cezanın bu tutarın altında olduğu ileri sürüldü.