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Ekonomi

BDDK: Swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi

İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap işlemlerde özkaynak sınırının yüzde 50’den yüzde 25’e çekildiğini duyurdu

15 Ağustos 2018 12:46

İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap işlemlerde özkaynak sınırının yüzde 50’den yüzde 25’e çekildiğini duyurdu.

BDDK’dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı lira olan para   swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.”

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