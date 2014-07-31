T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BDDK raporu: Türkiye'de dindarların tercihi faizli bankacılık

BDDK, faizsiz bankacılıkta kullanılan terimlerin Türkçeleştirilmesi gerektiğini açıkladı

31 Temmuz 2014 15:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan çalıştay raporuna göre, Türkiye’deki dindar vatandaşların sanılanın aksine faizsiz “katılım bankacılığı” yerine, geleneksel faizli bankacılığı tercih ediyor.

 

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre BDDK, faizsiz bankacılıkta kullanılan terimlerin Türkçeleştirilmesi gerektiğini açıkladı

 

Bankacılıkta açılım

 

Bankacılık mevzuatında katılım sigortacılığına ilişkin hükümlere yer verilmesi gerektiği ifade edilen raporda, bu konuda yasal engel olmadığı vurgulandı. Raporda, “Dini ve kültürel çeşitlilik açısından ülkemizin oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Bu durum, faizsiz finans kuruluşları tarafından daha fazla göz önünde bulundurulmalı ve algı yönetimi uygulamalarında kapsayıcı bir bakış açısına sahip olunmalıdır” denildi.

BDDK tarafından hazırlanan raporda, faizsiz bankacılık sisteminde yer alan Arapça terimler yerine Türkçe karşılık kullanılması önerildi. Raporda şu bilgiler yer aldı:

“Sektörün ilkelerini daha net yansıtması ve katılım bankacılığına paralellik sağlaması açısından ‘tekâfül’ ifadesi yerine ‘katılım sigortacılığı’ ifadesinin kullanılması önerilmektedir. Hâlihazırda katılım bankacılığına uygun Bireysel emeklilik sistemi ifadesi kullanılmakla birlikte, bunun yerine ‘faizsiz emeklilik sistemi’ ifadesinin kullanılmasının istenen büyümenin gerçekleştirilebilmesi noktasında faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, ‘retekâfül’ ifadesi yerine ‘mükerrer katılım sigortası’ ifadesinin kullanılmasının bütünlük açısından uygun olacağı düşünülmektedir” denildi.

 

Çalıştay sonuçları

 

Faizsiz katılım bankacılığı ile ilgili Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve BDDK tarafından düzenlenen çalıştayın raporu hazırlandı. Rapor, Türkiye’deki dindar vatandaşların sanılanın aksine faizsiz “katılım bankacılığı” yerine, geleneksel faizli bankacılığı tercih ettiğini ortaya koydu. Faizli bankacılığı tercih etme sebebi olarak maliyet avantajı ve kalite öne çıkarken, faizsiz bankacılığın tanıtılması için Arapça yerine Türkçe terimler kullanılması önerildi.

Raporda, “kendini dindar olarak tanımlayan bireylerin yüksek oranda konvansiyonel finans kurumlarını tercih ediyor olmaları dikkat çekici bulunmuştur. Bahse konu tercihte etkili olan unsurlar; maliyet avantajı, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği ve hizmete kolay erişim imkânı şeklinde sıralanmaktadır” tespiti yer aldı.

 

ETİKETLER

bankafaizli bankakatılım bankasıbddk raporudindar vatandaşlarartışdintürkçeleştirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24