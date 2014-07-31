BDDK raporu: Türkiye'de dindarların tercihi faizli bankacılık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan çalıştay raporuna göre, Türkiye’deki dindar vatandaşların sanılanın aksine faizsiz “katılım bankacılığı” yerine, geleneksel faizli bankacılığı tercih ediyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre BDDK, faizsiz bankacılıkta kullanılan terimlerin Türkçeleştirilmesi gerektiğini açıkladı

Bankacılıkta açılım

Bankacılık mevzuatında katılım sigortacılığına ilişkin hükümlere yer verilmesi gerektiği ifade edilen raporda, bu konuda yasal engel olmadığı vurgulandı. Raporda, “Dini ve kültürel çeşitlilik açısından ülkemizin oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Bu durum, faizsiz finans kuruluşları tarafından daha fazla göz önünde bulundurulmalı ve algı yönetimi uygulamalarında kapsayıcı bir bakış açısına sahip olunmalıdır” denildi.

BDDK tarafından hazırlanan raporda, faizsiz bankacılık sisteminde yer alan Arapça terimler yerine Türkçe karşılık kullanılması önerildi. Raporda şu bilgiler yer aldı:

“Sektörün ilkelerini daha net yansıtması ve katılım bankacılığına paralellik sağlaması açısından ‘tekâfül’ ifadesi yerine ‘katılım sigortacılığı’ ifadesinin kullanılması önerilmektedir. Hâlihazırda katılım bankacılığına uygun Bireysel emeklilik sistemi ifadesi kullanılmakla birlikte, bunun yerine ‘faizsiz emeklilik sistemi’ ifadesinin kullanılmasının istenen büyümenin gerçekleştirilebilmesi noktasında faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, ‘retekâfül’ ifadesi yerine ‘mükerrer katılım sigortası’ ifadesinin kullanılmasının bütünlük açısından uygun olacağı düşünülmektedir” denildi.

Çalıştay sonuçları

Faizsiz katılım bankacılığı ile ilgili Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve BDDK tarafından düzenlenen çalıştayın raporu hazırlandı. Rapor, Türkiye’deki dindar vatandaşların sanılanın aksine faizsiz “katılım bankacılığı” yerine, geleneksel faizli bankacılığı tercih ettiğini ortaya koydu. Faizli bankacılığı tercih etme sebebi olarak maliyet avantajı ve kalite öne çıkarken, faizsiz bankacılığın tanıtılması için Arapça yerine Türkçe terimler kullanılması önerildi.

Raporda, “kendini dindar olarak tanımlayan bireylerin yüksek oranda konvansiyonel finans kurumlarını tercih ediyor olmaları dikkat çekici bulunmuştur. Bahse konu tercihte etkili olan unsurlar; maliyet avantajı, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği ve hizmete kolay erişim imkânı şeklinde sıralanmaktadır” tespiti yer aldı.