BDDK'nın yanıltıcı yoruma ceza yönetmeliğine tepki: Hoşa gitmeyecek yorumlar yasaklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun dolar, tahvil, borsa gibi yatırım araçlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi vermeye ceza öngören yönetmeliği ekonomistlerin tepkisini çekti.



Ekonomist Cüneyt Akman Twitter’da, “Hiç bu kadar lafı dolandirmaya gerek yoktu ey mümtaz bürokratlar, 'Ekonomi hakkında hoşumuza gitmeyecek yorum yapmak kat'iyyen yasaktır' yazsaydınız doğrudan” değerlendirmesi yaptı.



Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Doç. Dr. Evren Bolgün de “Ucu bu düzeyde açık ve adaletsiz biçimde hazırlanan bir yönetmelik dünyada hiçbir ülkede yoktur! Kimse karşıma İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olacak diyerek gelmesin!” dedi.



Prof. Yalçın Karatepe de Twitter’da, “Öyle bir tanımlama yapmışlar ki döviz faiz vb. konularda söylenen ve hoşlarına gitmeyen görüşleri bu madde kapsamına alabilirler” diye yazdı.