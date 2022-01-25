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Ekonomi

BDDK'dan Garanti Bankası'nın faaliyet iznini genişletmesine onay

Karar resmi Gazete'de yayımlandı

25 Ocak 2022 11:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Garanti Bankası'nın faaliyet iznini destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek şekilde genişletti.

BDDK'nın Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Garanti Bank International BV'ye danışmanlık hizmeti izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. BDDK kararı şöyle:

"Garanti Bankası A.Ş.'nin Hollanda'da mukim iştiraki olan Garanti Bank International BV'nin akreditif ve dış ticaret operasyonlarına yönelik olarak, sistemsel girişler ve bunlara ilişkin operasyonlar, müşteriye yapılacak bilgilendirmeler ve muhabir bankalar ile yazışmalar hususlarında destek/danışmanlık hizmeti vermesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3'üncü maddesi çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir."

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