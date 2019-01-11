BDDK: Fiyatı 3 bin liraya kadar TV'de kartlı taksit sınırı 9 aya çıkarıldı (2)

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İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon kredi kartıyla alımlarda 3 ay olan taksit sınırının 9 aya çıkarıldığını açıkladı.

BDDK\'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

\"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) yapılan ve 11/01/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) belirlenmesi düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlanmıştır.

\"Bu kapsamda, Kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11.01.2019 tarih ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu Yönetmelik değişikliği öncesinde Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı üç bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarılmıştır.\" (Tablo)