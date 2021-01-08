BDDK'dan yeni adım: Bankalar artık müşterilere bu soruları sormayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık işlemlerinin daha kolay yürütülmesi için yeni bir adım attı.

Elektronik bankacılık hizmetlerinde müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan uygulamalarda farklılığa gidildi. Artık müşterilerin kimliğinin tespitinde kimlik bilgileri ile annenin evlenmeden önceki soyadı hiçbir aşamada kullanılamayacak. Düzenlemeyle kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları, pin numaraları ve biyometrik veriler kullanılacak. Kimlik doğrulama sürecinde güvenliği bankalar sağlayacak. Müşterilere ilişkin doğrulama bilgileri müşteriye özgü olacak, taklit edilemeyecek. Mobil bankacılık uygulaması kullananlara doğrulama işlemleri için mesaj gönderilmeyecek. Bankalar bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullanmayacak.