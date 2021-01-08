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BDDK'dan yeni adım: Bankalar artık müşterilere bu soruları sormayacak

08 Ocak 2021 11:13

Elektronik bankacılık hizmetlerinin kimlik tespitlerinde artık müşterinin kimlik bilgileri ve annenin evlenmeden önceki soyadı sorulmayacak.

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