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Ekonomi

BDDK'dan bankaları rahatlatan yeni karar: Devletten döviz alacaklarındaki risk ağırlığı sıfıra çekildi

17 Nisan 2020 10:35

BDDK, bankaların kredi riski hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti. Değişikliğe göre, bankaların devletten yabancı para cinsinden alacaklarının kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilecek. BDDK'nın kararı bankaların sermaye yeterliği rasyosuna olumlu yansıyacak.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, şu ifadelere yer verildi:

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