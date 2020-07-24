BDDK'dan bankalara yeni tavsiye: Spot piyasadan döviz almayın, vadeli işlemleri kullanın

Bloomberg'in haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan, giderek artan döviz yükümlülüklerinini hedge etmek için (Hedge: Oynaklıklara karşı korunma amaçlı yapılan finansal işlem) spot değil vadeli döviz kontratlarını kullanmalarını istedi.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) vadeli döviz kontratları, spot piyasada yapılan işlemlerden farklı olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini olumsuz etkilemiyor. Söz konusu işlemler, vade tarihindeki uzlaşma fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki fark üzerinden oluşacak kâr veya zararın nakdi uzlaşmasıyla son buluyor. Her iki taraf arasında herhangi bir döviz transfer işlemi gerçekleşmiyor. İşlemlerin TL üzerinden nakdi uzlaşmayla kapanacak olması nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden herhangi bir eksilmeye yol açmıyor.

Haberi veren Bloomberg, "tavsiyenin", kamu bankalarının döviz yükümlülüğünde yasal sınır olan yüzde 20'yi aştığı günlerde gelmesine dikkat çekti. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, BDDK'nın tavsiyesinin Merkez Bankası'nın rezevlerine destekleme amacını barındırdığını da belirttiler.