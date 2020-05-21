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BDDK'dan altın alımı için yeni karar

21 Mayıs 2020 15:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak" açıklaması yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, altın alımına ilişkin yeni bir karar açıkladı. Kurum, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Valör nedir?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. 

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