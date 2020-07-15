BDDK’dan Akbank’a 155 milyon TL ceza

BDDK, koronavirüs etkilerinin sınırlandırması hakkındaki talimatlara aykırı işlemlerde bulunduğu gerekçesiyle Akbank'a 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesti.

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) tarafından 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada "İdari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır" denildi.

Akbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.

İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.”

Akbank'a kesilen cezanın gerekçesi olarak Koronavirüs etkilerinin sınırlandırılması yönündeki BDDK talimatına uymaması gösterildi.