BDDK'dan 29 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı

BDDK, intibak planını yeterli görmediği 21 tasarruf finansman şirketini tasfiye etti. 21 şirket TMSF yönetiminde, 8 şirket kendi yöneteceği süreçle tasfiye edilecek. Tasarruf finansmanında faaliyette 6 şirket kaldı.

BDDK, tasarruf finansman şirketlerinden 6361 sayılı yasaya uyum (intibak) için başvuran şirketlerden 21’inin başvurusunu reddederek tasfiyesine karar verdi.



Gün içinde iki açıklama yapan BDDK, tasfiye kararının ardından ikinci açıklamasında, 8 şirketi kendilerinin yöneteceği tasfiye (iradi tasfiye) sürecine soktu. Böylece 6 tasarruf finansman şirketinin uyum sürecinin devam ettiği kaydedildi.

BDDK’nın kararı 2 Temmuz günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, "6361 sayılı Kanun hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen şirketlerin Kanunun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine (karar verilmiştir)" denildi.

BDDK’dan ikinci açıklama: 8 şirket kendi yöneteceği süreçle tasfiye edilecek

BDDK, gün içinde ikinci bir açıklama yaparak, tasfiyesine karar verilen 21 şirket dışındaki şirketlere yönelik kararını duyurdu. Bu karara göre, 8 şirket “iradi tasfiye” (şirketin kendi yöneteceği bir süreçle yükümlülüklerini ödeyerek faaliyeti sonlandırması) sürecine dahil edildi. Böylece 29 tasarruf finansman şirketi tasfiye sürecine girmiş oldu.

BDDK: 21 şirketin 1 Temmuz itibariyle faaliyeti durdu

Kararın ardından BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada süreç hatırlatılarak, Kurul tarafından atanacak bir tasfiye komisyonunca bu şirketlerin tasfiye edileceği, 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

İşte tasfiye edilen şirketler....