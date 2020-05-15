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Ekonomi

BDDK'dan 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL'lik para cezası

15 Mayıs 2020 14:25

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi

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