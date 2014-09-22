BDDK Başkanı beyin ameliyatı olacak

Sağlık sorunu nedeniyle izne ayrılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin'in bu hafta ameliyat olabileceği öğrenilirken, sağlık durumunun gidişatına göre göreviyle ilgili durumun netleşeceği belirtiliyor. Öztekin'in 12 Eylül 2014'te hastaneye gittiği ve yapılan tetkikler sonucu beyninde bir sorun teşhis edildiği öğrenildi.

Konuya yakın bir kaynak Öztekin'in bu salı ameliyat olabileceğini kaydetti. WSJ Türkiye'den Kerim Karakaya'ya konuşan BDDK Basın Sözcüsü Osman Uzun ise "Başkan ciddi bir ameliyata girecek. Gözüyle ilgili bir sorun nedeniyle hastaneye gitti ancak tetkikler sonucu beyinde bir problem tespit edildi. Bu hafta operasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin bir gün veremem" diye konuştu.

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