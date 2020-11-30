BDDK: Bankacılık sektörü 10 ayda 50 milyar TL kâr elde etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre sektörün kredileri geçen yılın aynı döneminden yaklaşık yüzde 43 artarken sektörün kârı 10 aylık dönemde dönemde yüzde 21 artarak 50 milyar TL'ye yükseldi.

Bu büyüme ise mart ayında başlayan Koronavirüs salgınının ardından uygulanan düşük faiz oranlı krediler ile sağlandı. Düşük faizli krediler ekonomiyi canlandırmak için devreye alınırken, konut kredilerinde tarihi büyüme oranları kaydedildi.

Bankacılık sektörü net karı Ekim sonu itibarıyla 50,0 milyar TL, kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97 oldu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Ekim 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.236.032 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yıl sonuna göre 1.745.214 milyon TL (%38,9) artmıştır.

Ekim 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.661.505 milyon TL, menkul değerler 1.068.459 milyon TL'dir. 2019 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %38,9, krediler toplamı %37,9, menkul değerler toplamı ise %61,7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yıl sonuna göre %40,1 artışla 3.595.285 milyon TL olmuştur. 2019 yıl sonuna göre özkaynak toplamı %16,3 artışla 572.608 milyon TL olurken, Ekim 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 50.001 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,42 seviyesinde bulunmaktadır.”