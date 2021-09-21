BDDK banka bilanço dipnotlarında düzenlemeye gitti: Kredilerin ne kadarının ipotekli olduğu bilinemeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğiyle bankaların açıklayacağı bilgiler yeniden düzenlendi. Bankavitrini’nin haberine göre “kredi riski ve kredi riski azaltım etkileri” başlıklı tabloda yer alan “İpotek teminatlı menkul kıymetler” ibaresi “Teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.

Bu düzenlemeye niçin gerek duyulduğu açıklamada yer almadı. Bankavitrini, “Bankaların verdiği kredilerin ne kadarının ipotekli olduğunu kamuoyu öğrenemeyecek” yorumu yaptı.

Özellikle kamu bankalarındaki ipotekli kredilerde teminat durumunun değişimi son günlerde medyada da tartışma yaratmıştı.