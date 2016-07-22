BDDK, Bank Asya’nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Bank Asya’nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

Darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bank Asya'nın faaliyetlerini geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

20 yıl önce kuruldu

Bank Asya, geçen yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.