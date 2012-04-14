Batı Çalışma Grubu'nu teşhir eden onbaşı müdahil olacak

28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) çalışmalarını Türkiye’ye duyuran ilk isim olan dönemin Deniz Onbaşısı Kadir Sarmusak, davaya müdahil olmaya hazırlanıyor. Sarmusak’ın yakın çevresine “Geç de olsa adaletin gerçekleşeceğini düşündüm. Şu anda konjonktür değişti, herkes rahatça konuşabiliyor. Ama o dönem 40 emniyet müdürü bile korku içindeyken, bir memurun yaptıkları çok da küçümsenmemeli. Bugün kahraman olmanıza neden olacak bazı hizmetler, bazı dönemlerde ise suç kabul edilir” dediği belirtildi.

Konjonktür şimdi değişti

Kamuoyunda ‘Köstebek davası’ olarak adlandırılan davada, Sarmusak, BÇG belgelerini, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’ne sızdırdığı gerekçesiyle yargılandı ve beraat etti. Sarmusak, Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve mahkemede görevli savcı albay kendisiyle ilgili olarak sahte belge düzenlendiğini ispat etti. Sarumsak’ı suçsuz bulan mahkeme heyetindeki hâkim üyeler daha sonra ordudan ihraç edildiler. Sarumsak Davası, Batı Çalışma Grubu’nun varlığının ortaya çıkması açısından dönüm noktası kabul ediliyor.

Davadan sonra sessizliğe gömülen Kadir Sarmusak’ın, İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Sarmusak, dava süreciyle ilgili olarak yakın çevresine “Ben de davaya müdahil olacağım. Ekstra bir bilgi istenirse de elimden geleni yapmaya hazırım” dediği öğrenildi.

Yakınlarına duygu ve düşüncelerini aktaran Sarmusak’ın “Beni mahkûm ettirmek için Çevik Bir’in sahte belge düzenlediği ortaya çıktı. Bu bile davanın düşmesi için yeterliydi, ancak dava sürdü” diye dert yandığı belirtildi. Beraat ettikten sonra, mahkemede iki cümle ettiğini söyleyen Sarmusak’ın “‘Türkiye’de bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. TSK’da da gayrimeşru olan hiçbir şey gizli kalmayacak’ demiştim. Bugün de aynı noktadayım” dediği ifade edildi.

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’nun belgelerinin ortaya çıkarılmasında kendisinin etkin olduğu yönündeki açıklamaları da, Sarmusak’ı rahatsız etti. Sarmusak, Orakoğlu’nu kastederek “Niye yapmadığı şeyleri yapmış olarak gösteriyor, anlamış değilim” ifadelerini kullandı.