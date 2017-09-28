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BC Dnipro Dnipropetrovsk - Demir İnşaat Büyükçekmece: 67-83

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 1'inci Ön Eleme Turu 2'nci maçında BC Dnipro Dnipropetrovsk'a konuk olan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, sahadan 83-67 galip ayrıldı

28 Eylül 2017 00:16

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Avrupa Kupası\'nda bir üst tura yükseldi

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 1\'inci Ön Eleme Turu 2\'nci maçında BC Dnipro Dnipropetrovsk\'a konuk olan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, sahadan 83-67 galip ayrıldı.
İstanbul\'da oynanan ilk maçta rakibine 89-88 mağlup olan Büyükçekmece ekibi, deplasmanda BC Dnipro\'ya karşı 16 sayılık bir üstünlük kurarak, turnuvada bir üst tura yükseldi.
Mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 20-13, ilk yarıyı ise 41-33 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Büyükçekmece, 3\'üncü periyodu 63-55\'le geçerken, maçı da 83-67 kazandı.

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