BBVA'dan Porsche'ye blockchain üzerinden vadeli kredi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Almanya merkezli Porsche Holdings, İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’dan (BBVA) blockchain üzerinden 150 milyon euro vadeli kredi aldı.

Porsche Holdings ve BBVA\'nın gerçekleştirdiği kredi işlemi, BBVA’nın özel ve halka açık blockchain teknolojisi aracılığıyla İspanya dışında gerçekleşen ilk işlem oldu.

BBVA Almanya Direktörü Frank Hoefnagels, söz konusu işlemle ilgili şöyle konuştu:

“Bu işlem, blockchain teknolojisini müşterilerimizle olan temaslarımızda etkin bir biçimde kullanmanın önemini gösteriyor. Amacımız süreci kolaylaştırarak ve işlem hızını artırarak müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak.”