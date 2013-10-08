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Politika

BBP’nin İstanbul adayı Sultan Abdülhamid’in torunu mu olacak?

Mustafa Destici: Halkın Kayıhan Osmanoğlu talebini görmezden gelmeyiz

08 Ekim 2013 10:32

 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olma konusunda adı sıkça geçen Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu için "Halkın bu yöndeki taleplerini görmezden gelmeyiz" dedi.

BBP Başkanı Destici, İstanbul Belediyesi Başkan adaylarının henüz kesinleşmediğini söyledi ancak halk arasında adı çok geçen Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu aday yapabilecekleri sinyalini verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olma konusunda adı sıkça geçen Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu için "Halkın bu yöndeki taleplerini görmezden gelmeyiz" dedi.

BBP Kocaeli İl Başkanlığı 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kongre sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları hakkında açıklamalarda bulundu.

 

Talepleri görmezden gelemeyiz

 

Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olma konusunda adı sıkça geçen Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun kendisinin yakın dostu olduğunu söyleyerek, henüz kesinleşen bir adaylığın söz konusu olmadığını ancak halkın bu yöndeki taleplerini görmezden gelmeyeceklerini söyledi.

Parti olarak Osmanlı'ya ve onun nesline bağlı olan bir siyasi hareket olduklarını anlatan Mustafa Destici, şöyle konuştu: "Özelde de Kayıhan Osmanoğlu ile benim bir dostluğum var. Şu an İstanbul'daki halkın böyle bir talebi var. Henüz bu konuyu biz kendisiyle oturup konuşmuş değiliz.

Ama tabi ben olmayacak bir şey olarak da görmüyorum. Halk tarafından teveccüh kazanmış, yerel ve genel siyasette tecrübeli isimlerle de görüşüyoruz. Önümüzdeki yerel seçimleri hem ülkemiz hem partimiz açısından çok önemli viraj olarak görüyoruz.

 

Yükselme seçimi olarak bakıyoruz

 

Partimiz için bu seçimleri sıçrama ve yükselme seçimi olarak görüyoruz. Yerel seçimler olduğu için bize emanet edilen, 2009'da iktidar partisinden devraldığımız belediyelerin konumlarını karşılaştırdığımızda kıyas bile kabul etmez bir duruma getirdik.

Halkın beğendiği adaylarla da görüşeceğiz. Şu an görüşüyoruz. Bu arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde Büyük Birlik Partisi adayları olarak açıklanacak." Büyük Birlik Partisi'nden aday olarak kazanan belediyeyi yönetim olarak yalnız bırakmadıklarını anlatan Destici, "Sürekli onunla birlikteyiz ve her türlü desteği veriyoruz.

İstanbul, Mersin ve Türkiye 'nin her ilinde Büyük Birlik Partisi olarak en iyi adayları belirleyip en yakın zamanda bunları açıklayacağız" diye konuştu.

 

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