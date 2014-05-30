BBP'lilere biber gazlı polis müdahalesi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı verilmesini protesto eden BBP’lilerin Kahramanmaraş Adliyesi önündeki protestosuna polis müdahale etti.

DHA’da yer alan habere göre, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcolu'nun da aralarında bulunduğu BBP’liler, Genel Başkan Mustafa Destici'nin ayrılmasının ardından oturma eylemi yaparak, yolu trafiğe kapattı. ‘Dağılın’ uyarısına taşla karşılık veren gruba, polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinin ardından, gerginlik devam ediyor.