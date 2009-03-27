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BBP'liler arbede çıkardı

Kahramanmaraş'ta acı haberin ardından 50 - 60 kişilik bir grup kara yolunu kapattı, gazetecilere saldırdı.

27 Mart 2009 02:00

Kahramanmaraş'ta acı haberin ardından 50 - 60 kişilik bir grup kara yolunu kapattı, gazetecilere saldırdı.

Yerel televizyon kameramanları ve muhabirleri grup tarafıdan tartaklandı. Bölgedeki tüm gazeteciler uzaklaştırılmaya çalışıldı, Doğan Haber Ajansı'na ait araç taşlandı.

Polisle arbede

İstanbul'da Alperen Ocakları üyesi bir grup, dua ettikten daha sonra sloganlar atarak Çemberlitaş'a, buradan da İstanbul Valiliği'ne geçti.

Alperen Ocakları İstanbul Şube Başkanı Mustafa Kayatuzu, yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunması için yetkililerin gerekli çalışmaları yapmadığını ileri sürdü.

Açıklamanın ardından grubun polis barikatını aşarak Valiliğe girmek istemesi üzerine, güvenlik güçleriyle grup arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında grup üyesi bazı kişiler ve basın mensupları ezilme tehlikesi geçirdi

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