BBP'li Topçu: Helikopter dosyası açık durmalı

BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Mahşeri vicdanda kazayla ilgili şüpheler var. Mahşeri vicdanda bu dosya açık duruyorsa devlette de açık durması gerekiyor" dedi.



Partisinin İstanbul İl Teşkilatınca Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 24 mayısta yapılacak kurultay hakkında bilgi veren Topçu, bu toplantının partileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Topçu, "Kurultayımız, iyilerin mücadelesi olacak. Sonuçta diğer adayımız da bizim kadrolarımızdan yetişen bir arkadaşımız. Hareketin içinden yetişen kadrolar yarışacak. Neticede hareket kazanacak" şeklinde konuştu.



Topçu, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı süreçteki gelişmelere ilişkin de şunları söyledi:



"Metanetli davrandık, faciaya sebep olacak davranışlara müsaade etmedik. Neticede bu bir ilahi takdir, ama bazı sebepleri var mı? Bu sebepler neler? Bununla alakalı tartışmayı sokakta yapmadık. Kanuni olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Mahşeri vicdanda kazayla ilgili şüpheler var. Sadece bizim değil milletin vicdanında da şüpheler var. Mahşeri vicdanda bu dosya açık duruyorsa devlette de açık durması gerekiyor."



Camialarında konuyla ilgili soru işaretleri olduğunu ifade eden Topçu, BBP olarak amaçlarının, toplu iğne ucu kadar bile bir şüphe varsa onun aydınlatılması olduğunu söyledi.



Topçu, ilgililerin kaza kırım raporu hazırladığını anımsatarak, "Biz de Almanya'dan uzmanlara imkanlarımızı kullanarak bir rapor hazırlatıyoruz. Bu kaza kırım raporunu kamuoyuyla paylaşacağız. Kurtarma sırasında çok ciddi sıkıntılar yaşandı. 'Orada bir ihmal var' demiyorum, ama ne eksiklik varsa aydınlatılsın istiyoruz" diye konuştu.



Meclis araştırma komisyonunun çalışmalarına başladığını anlatan Topçu, kendilerinin de komisyonun çalışmalarına katkıda bulunmak için ekip oluşturduklarını kaydetti.



Topçu, bugüne kadar hazırladıkları raporları yarın komisyona vereceklerini belirterek, dosyanın tüm boyutlarıyla inceleneceğini ve elde edilen bilgilerin milletle paylaşılarak doğruya ulaşılacağını söyledi.



Sivil havacılığın hazırladığı raporun sonucuyla, araştırmaları neticesinde elde ettikleri raporun sonuçlarının farklı çıktığını belirten Topçu, yüzde yüz "bir sabotaj var ya da yok" diyemediklerini kaydetti.



Topçu, sonuçların uzmanlar tarafından değerlendirildiğini dile getirerek, kesin bir şey söylemek için raporu beklediklerini, raporun 2-3 aya kadar neticeleneceğini belirtti.

