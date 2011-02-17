BBP'li Öznur'dan Bakan Yıldırım'a: Sen kimsin lan?

T24 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur, eski Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklamalarından dolayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi, "Bakan 'Kazadan kaza çıkartmayın' diyor. Sen bilirkişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan?" dedi.





Partisinin Alanya İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere ilçeye gelen BBP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur, parti binasında açıklamalarda bulundu.



Açıklamasında partinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına değinen Öznur, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı kazayla ilişkin Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuyla ilgili açıklamalarından dolayı sert bir dille eleştirdi.



Öznur, şöyle konuştu: "Kimse bu olayı örtbas edemez ve kapatamaz. Hukukun bu meseleyi çözmesini istiyoruz. Bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz. DDK bir rapor hazırladı. Devletin en ciddi kurumu böyle bir rapor hazırlıyor. Sorumluluk mevkiindeki bir bakan ise 'Kazadan kaza çıkartmayın' diyor. Sen bilirkişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Sen bu olayla ilgili makamın başındaki adamsın." Konuşmasında AK Parti hükümetinin yanı sıra CHP'ye yönelik de eleştirilerde bulunan Öznur, "AKP ve CHP kayıkçı kavgası yapıyor. Türkiye'nin meseleleri ortadayken Başbakan ile Kılıçdaroğlu laf yarışına giriyorlar. İç ve dış borç ortada. Memleketin hali ortada" diye konuştu.





