T24 LogoT24 Logo
Politika

BBP'li Öznur: AKP ve saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz

"Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz"

11 Haziran 2018 13:54

AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, "AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz." dedi.

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Öznur, ‘Adalet ve Demokrasi Beyannamesi’ başlığıyla  AKP'ye oy verilmemesini isteyen bir açıklama yaptı. 

Beyannamede, "Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz" denildi. 

"OHAL’siz, KHK’sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz" denilen beyannamede, "Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz. Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Beyanname şöyle devam etti: 

Öznur, 16 Nisan referandumu için partisi içerisindeki görüşmelere ilişkin olarak "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" demişti.

ETİKETLER

BBPHakkı ÖznurCumhur ittifakıAKPsarayrejim24 Haziran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24