BBP'li Öznur: AKP ve saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz

AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, "AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz." dedi.

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğu bilinen Öznur, ‘Adalet ve Demokrasi Beyannamesi’ başlığıyla AKP'ye oy verilmemesini isteyen bir açıklama yaptı.

Beyannamede, "Tek adam, tek parti rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz" denildi.

"OHAL’siz, KHK’sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz" denilen beyannamede, "Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz. Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran’da sandıklara gömeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Beyanname şöyle devam etti:

Öznur, 16 Nisan referandumu için partisi içerisindeki görüşmelere ilişkin olarak "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" demişti.